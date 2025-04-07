РПЛ поменяла логотип в социальных сетях в честь рекорда Овечкина

Российская футбольная премьер-лига (РПЛ) 6 апреля поменяла логотип в социальных сетях в честь снайперского рекорда российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Теперь на логотипах изображен мишка с победной ухмылкой и «большими пальцами вверх». А на одежде символического животного РПЛ написано Ovechkin.

«Все празднуют великий рекорд Александра Овечкина, даже наш Мишка», — написала лига в своем Telegram-канале.

6 апреля Овечкин рассказал, что считает важным установку им нового рекорда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам. По его словам, он с оптимизмом смотрит на этот момент, поскольку «наконец-то никто не будет спрашивать» его о том, когда же будет побит предыдущий рекорд канадца Уэйна Гретцки в 894 шайбы.

Российский нападающий в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ, тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Гретцки.