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Экипажи танков войск «Север» сорвали ротацию ВСУ на харьковской направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
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Экипажи танков 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении. Об этом в понедельник, 7 апреля, сообщило Министерство обороны России.

Как указали в ведомстве, экипажи танков войск «Север» в ходе выполнения задач специальной военной операции (СВО) уничтожили огневые позиции пулеметных расчетов ВСУ точными выстрелами. Вследствие им удалось не допустить ротацию подразделений противника.

Уточняется, что российские военнослужащие выполняли боевую работу с закрытой огневой позиции с применением осколочно-фугасных снарядов.

«Танки в этом плане — для работы в закрытых огневых позициях — очень удобны и очень практичны. Потому что поражения цели можно достичь с первого-со второго выстрела. У него дальность стрельбы удобная для закрытых огневых [позиций]. Второе, это практичность стрельбы хорошая у него», — рассказал командир танковой роты с позывным «Горец».

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Ранее, 5 апреля, военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Север» уничтожили орудие полевой артиллерии ВСУ в Сумской области. Российские военные обнаружили позицию боевиков ВСУ в лесополосе. Расчет вел огонь в сторону подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ.

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