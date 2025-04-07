ВВС Израиля нанесли удар по приграничным населенным пунктам на юге Ливана

Вертолеты ВВС Израиля нанеси удар по приграничным населенным пунктам на юге Ливана. Об этом в воскресенье, 6 апреля, сообщило издание Al Mayadeen.

«Израильский вертолет бомбит город Айта аль-Шааб», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По информации издания, также под удары попал город Эн-Накура.

Ранее, 4 апреля, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командира ХАМАС в Ливане в ходе удара по Сайде. По данным военных, Хасан Фархат возглавлял силы ХАМАС в западном секторе Ливана. Отмечается, что Фархат «представлял угрозу Израилю и его гражданам».