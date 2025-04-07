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Игорь Угольников рассказал об иностранных участниках в фестивале «Циолковский»

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Фото: РИА Новости/Фотохост-агентство РИА Новости
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Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский» примет участников из 25 стран. — Игорь Угольников «Известиям»

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Если говорить о культурных связях России с зарубежными странами — они стремятся на наш Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский», —заявил «Известиям» президент и инициатор проведения МКФ, народный артист России Игорь Уголников.

Фестиваль проходит ежегодно. С 12 по 16 апреля VI МКФ «Циолковский» пройдет в Калуге. Основной его площадкой по традиции станет Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского (ГМИК имени К.Э. Циолковского). В этом году в программу отобраны 100 фильмов.

«Приходят заявки на участие от кинематографистов из самых разных стран. В этом году у нас в программе Германия, Франция, Италия уж не говорю о Индии, Бразилии, Иране… всего 25 стран. Зарубежным кинематографистам интересно представить свои работы российским зрителям, и, уверен зарубежному зрителю интересны российские фильмы», — рассказал Угольников.

Отборочный комитет отсмотрел 2200 фильмов и для участия в конкурсных программах в разных номинациях оставил 100 работ.

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