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Химик объяснил опасность использования посуды с трещинами и сколами

Химик Дорохов: на посуде с трещинами и сколами размножаются бактерии
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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На посуде со сколами и трещинами размножаются бактерии и плесень. Об этом в понедельник, 7 апреля, рассказал доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Когда глазурь, покрывающая керамику, повреждается, пористый материал керамики становится открытым для взаимодействия с внешней средой. Вода, влага и остатки пищи, попадая в микротрещины и сколы, создают благоприятную среду для развития микроорганизмов», — рассказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Среди бактерий, которые могут обитать в таких повреждениях, выделяются Acinetobacter и Pseudomonas. Первые могу вызывать инфекции, а вторые устойчивы к антибиотикам. Кроме того, в трещинах и сколах нередко развивается плесень.

«Стеклянная посуда, в отличие от керамической, менее подвержена риску стать рассадником бактерий, так как стекло не является пористым материалом. Тем не менее, сколы на стеклянной посуде так же опасны, но по другой причине: они могут повлечь за собой порезы», — добавил он.

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