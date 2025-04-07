Ульянов указал на неизбежность неучастия ЕС в переговорах по Украине
Отсутствие представителей Евросоюза (ЕС) на процессе обсуждения урегулирования украинского конфликта естественно и неизбежно. Об этом 7 апреля заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Telegram-канале.
«Европейские чиновники расстроены тем, что они не вовлечены в дипломатический процесс по Украине. Но это абсолютно естественно и неизбежно».
По словам дипломата, представители ЕС вделали все возможное, чтобы другие участники воспринимали его как субъект, ненавидящий отличающуюся от видения европейских чиновников мира на Украине.
3 апреля Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. Он стал первым представителем российского правительства, посетившим Соединенные Штаты с официальным визитом после начала спецоперации в 2022 году.
На следующий день, 4 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что после переговоров Дмитриева в США присутствует осторожный оптимизм. По его словам, на данный момент ведется работа по различным направлениям в рамках переговоров с Вашингтоном.