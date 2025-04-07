Пять ФОК построят в Москве по программе КРТ

В Москве по программе комплексного развития территорий (КРТ) построят пять физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Об этом в воскресенье, 6 апреля, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, их общая площадь превысит 48 тыс. кв. м. Объекты появятся на отведенных под их строительство площадках в бывших промзонах Соколиная Гора, Боткинский проезд, Автомоторная, Котляково и Алтуфьевское шоссе. Проекты планировки территорий утвердили в прошлом году, пишет RT.

ФОКи станут частью современных микрорайонов, жители которых смогут заниматься любимыми видами спорта рядом с домом, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, в Головинском районе на месте бывшей промзоны Автомоторная инвестор построит спортивный объект в составе высотного комплекса, а на части бывших промзон Котляково и Боткинский проезд в Царицыно и Беговом появятся ФОКи с бассейнами. Почти везде будут подземные парковки, пишет НСН.

Как напоминает сайт kp.ru, реализуемая в Москве программа КРТ позволяет возводить многофункциональные городские кварталы там, где земля использовалась неэффективно или была занята бывшими промзонами.

30 марта сообщалось, что в Москве инвесторы построят 30 ФОК на 30 участках. Наибольшее количество участков выделено в ЮЗАО, там построят семь объектов. Еще пять появятся на востоке Москвы, четыре — в ЮАО.

В феврале Владимир Ефимов рассказал, что семь бывших промзон реорганизуют по программе КРТ на юго-востоке Москвы. Планируется реорганизовать 184 га земли на части бывших промзон «Карачарово», «Серп и Молот», «Волгоградский проспект», «Южный порт», «Грайвороново», «Курьяново» и «Выхино». Там построят современные городские пространства со сбалансированной застройкой и рабочими местами, сообщает 360.ru.