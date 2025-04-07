В Дмитровском районе Москвы появится новый офисно-деловой центр

Завершается строительство нового офисно-делового центра в Дмитровском районе Москвы. Об этом в воскресенье, 6 апреля, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его словам, общая площадь трех строений на Лобненской улице превысит 37 тыс. кв. м. В одном из корпусов на первом этаже разместят необходимую для сотрудников инфраструктуру, а на остальных — офисы. В первом здании на первом этаже предусмотрены также помещения для студии йоги и салона красоты, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Во втором и третьем корпусах обустроят помещения для временного проживания сотрудников представительств иногородних компаний, пишет RT. Также там оборудуют фитнес-клуб и подземный паркинг на 147 машиномест, уточняет НСН. У второго и третьего корпусов предусмотрены декоративные навесы на колоннах для пешеходов, там обустроят рекреационные зоны со скамейками и разобьют цветники, отмечает РИАМО.