В ПА ОБСЕ заявили о призывах к возвращению РФ
Некоторые делегации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ призывают к открытому диалогу с участием всех национальных делегаций, заявили «Известиям» в пресс-службе организации. В то же время высказываются и голоса против участия РФ в работе ассамблеи.
«Некоторые из мнений, высказанных за последние три года, были направлены на изоляцию России, в то время как ряд других подчеркивают важность открытого диалога с полным участием всех национальных делегаций», — заявили «Известиям» в ПА ОБСЕ.
Там подчеркнули, что считают неучастие России в значительной степени добровольным.
«Хотя были случаи, когда санкции приводили к тому, что российские парламентарии не могли получить визы, российскую делегацию по-прежнему приглашают на наши встречи, и она смогла бы принять участие во многих из них, если бы российский парламент не решил придерживаться политики неучастия в работе Ассамблеи», — заявили в пресс-службе организации.
В июле 2024-го Государственная дума и Совет Федерации приняли совместное заявление о приостановке участия делегации Федерального собрания России в работе ПА ОБСЕ. Парламентарии отметили, что в организации присутствуют «предвзятые дискриминационные подходы, двойные стандарты и тотальная русофобия», что свидетельствует о ее деградации как механизма межпарламентского взаимодействия.
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Отложенный механизм: в ПА ОБСЕ призывают к возвращению России