Реклама
Прямой эфир
Спорт
Овечкин прокомментировал свою 895-ю шайбу и новый рекорд НХЛ по голам
Общество
В Республике Коми трое взрослых и ребенок пропали без вести на озере
Спорт
Болельщики «Вашингтона» назвали Овечкина величайшим игроком всех времен
Мир
Сийярто назвал главу МИД Эстонии ярым сторонником конфликта на Украине
Мир
В ЦАХАЛ сообщили об ответных ударах по ракетным установкам в секторе Газа
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
Мир
Один человек погиб при крушении спасательного вертолета в Японии
Мир
Китайские ученые предупредили о риске новых землетрясений в Азии
Общество
Ликвидированы четыре очага ландшафтных пожаров в Дагестане
Происшествия
Семь человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Москве
Мир
Правительство анонсировало переговоры Мишустина и премьером Беларуси Турчиным
Спорт
Агент Овечкина назвал его снайперский рекорд великим достижением
Общество
Сайты 12 зарубежных хостинг-провайдеров заблокировали в России
Экономика
В России с 7 апреля заработают ультракороткие ОСАГО на 24 часа
Общество
В Дагестане локализовали очаг ландшафтного пожара
Армия
Боевики ВСУ использовали храм в Курской области как опорный пункт
Мир
Нетаньяху сообщил о планах обсудить с Трампом пошлины США

В ПА ОБСЕ заявили о призывах к возвращению РФ

0
EN
Фото: ТАСС/POOL/MAXIM SHEMETOV
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Некоторые делегации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ призывают к открытому диалогу с участием всех национальных делегаций, заявили «Известиям» в пресс-службе организации. В то же время высказываются и голоса против участия РФ в работе ассамблеи.

Ближе к дельным: генсек ОБСЕ заявил о желании работать с Россией
Синирлиоглу показали последствия атаки дронов на жилые дома — что после этого он сказал Лаврову

«Некоторые из мнений, высказанных за последние три года, были направлены на изоляцию России, в то время как ряд других подчеркивают важность открытого диалога с полным участием всех национальных делегаций», — заявили «Известиям» в ПА ОБСЕ.

Там подчеркнули, что считают неучастие России в значительной степени добровольным.

«Хотя были случаи, когда санкции приводили к тому, что российские парламентарии не могли получить визы, российскую делегацию по-прежнему приглашают на наши встречи, и она смогла бы принять участие во многих из них, если бы российский парламент не решил придерживаться политики неучастия в работе Ассамблеи», — заявили в пресс-службе организации.

В июле 2024-го Государственная дума и Совет Федерации приняли совместное заявление о приостановке участия делегации Федерального собрания России в работе ПА ОБСЕ. Парламентарии отметили, что в организации присутствуют «предвзятые дискриминационные подходы, двойные стандарты и тотальная русофобия», что свидетельствует о ее деградации как механизма межпарламентского взаимодействия.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отложенный механизм: в ПА ОБСЕ призывают к возвращению России

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025