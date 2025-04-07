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В Госдуме рассказали о перспективах участия РФ в ПА ОБСЕ

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Россия может быть заинтересована в возвращении к работе в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) в случае изменения всей политики этой организации и извинений за оскорбления в адрес нашей страны, заявил «Известиям» первый зампред комитета по международным делам ГД Алексей Чепа.

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В июле 2024-го Государственная дума и Совет Федерации приняли совместное заявление о приостановке участия делегации Федерального собрания России в работе ПА ОБСЕ. Парламентарии отметили, что в организации присутствуют «предвзятые дискриминационные подходы, двойные стандарты и тотальная русофобия», что свидетельствует о ее деградации как механизма межпарламентского взаимодействия.

В заявлении о приостановке участия России в ПА ОБСЕ было указано о готовности вернуться к работе «при условии пересмотра ее руководством и рядом государств-членов русофобских и дискриминационных подходов к решению насущных проблем европейской безопасности».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отложенный механизм: в ПА ОБСЕ призывают к возвращению России

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