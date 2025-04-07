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В ПА ОБСЕ раскрыли сумму взносов РФ в 2025 году

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Фото: ТАСС/Софья Сандурская
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В 2025-м взнос России в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) составляет €262 тыс., заявили «Известиям» в пресс-службе организации. Вклад Москвы составляет около 6% годового бюджета ассамблеи, заявил в 2024 году вице-спикер ГД Петр Толстой.

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«Способность России осуществлять право голоса зависит от выполнения ее финансовых обязательств в соответствии с правилами процедуры. Взносы России в текущем финансовом году составляют €262 380», — сообщили «Известиям» в ПА ОБСЕ.

В июле 2024-го Госдума и Совет Федерации приняли совместное заявление о приостановке участия делегации Федерального собрания России в работе ПА ОБСЕ. Парламентарии отметили, что в организации присутствуют «предвзятые дискриминационные подходы, двойные стандарты и тотальная русофобия», что свидетельствует о ее деградации как механизма межпарламентского взаимодействия.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отложенный механизм: в ПА ОБСЕ призывают к возвращению России

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