Весенний перелет вальдшнепов начался в Москве

В Москве с наступлением теплой погоды начался массовый весенний перелет через территорию Москвы вальдшнепов — лесных куликов с уникальной внешностью и повадками. Об этом в воскресенье, 6 апреля, сообщается на сайте столичной мэрии.

При опасности эти птицы замирают и сливаются с землей, чем вводят в заблуждение горожан. Специалисты напомнили, что птиц нельзя трогать, даже если нет видимых травм, пишет «Москва 24». Также не стоит преследовать и ловить вальдшнепа, если он перепархивает с места на место, то есть явно демонстрирует способность к полету, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Данный вид птиц занесен в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Маскировочный окрас вальдшнепа и умение затаиться в случае опасности обычно делают его незаметным, но во время миграции дважды в год птицы появляются над городом. Многие принимают вальдшнепа за экзотическую птицу, хотя на самом деле его маршруты тысячелетиями пролегали через эти земли.

31 марта жители сел Теряево и Спасс, а также деревень Таболово и Кашино заметили вернувшихся после зимовки в Волоколамский округ аистов. Птицы гнездуются в округе на водонапорных башнях, столбах, крышах и других высоких опорах, отмечает 360.ru.

24 марта сообщалось, что скворцы вернулись в Московскую область после зимовки. Обычно эти птицы возвращаются в Россию в конца марта и начале апреля. Скворцы сразу ищут жилье, нередко они возвращаются в домики, которые были обжиты годом ранее.