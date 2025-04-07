Правительство анонсировало переговоры Мишустина и премьером Беларуси Турчиным

Премьер-министры РФ и Республики Беларусь — Михаил Мишустин и Александр Турчин — 7 апреля проведут совместные переговоры. Об этом сообщило Правительство России в Telegram-канале.

«Главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, а также интеграционного взаимодействия в Союзном государстве», — говорится в опубликованном в ночь на 7 апреля заявлении.

Уточняется, что особое внимание на предстоящей встрече будет уделено осуществлению совместных проектов в области промышленности и энергетике, в том числе сфере мирного атома.

Также премьеры обсудят транспортную инфраструктуру и цифровую экономику.

23 марта Белоруссия и Россия назначат спецпредставителей по контролю за выполнением договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. По словам госсекретаря Совета безопасности (СБ) Республики Беларусь Александра Вольфовича, предполагается, что спецпредставители будут отслеживать реализацию положений. Спецпредставители будут вырабатывать «какие-то предложения в случае необходимости в развитие реализации документов стратегического планирования».

Ранее, 20 марта, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Российский лидер в ходе контакта поделился оценками хода ведущегося на различных уровнях российско-американского диалога.