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Правительство анонсировало переговоры Мишустина и премьером Беларуси Турчиным

Правительство РФ: Мишустин и Турчин проведут переговоры 7 апреля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Премьер-министры РФ и Республики Беларусь — Михаил Мишустин и Александр Турчин — 7 апреля проведут совместные переговоры. Об этом сообщило Правительство России в Telegram-канале.

«Главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, а также интеграционного взаимодействия в Союзном государстве», — говорится в опубликованном в ночь на 7 апреля заявлении.

Уточняется, что особое внимание на предстоящей встрече будет уделено осуществлению совместных проектов в области промышленности и энергетике, в том числе сфере мирного атома.

Также премьеры обсудят транспортную инфраструктуру и цифровую экономику.

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