Уникальные артефакты XVI–XVIII веков обнаружили в Москве

В Москве во время археологических работ нашли уникальные артефакты XVI–XVIII веков: печатку с изображением воина и льва, накладку с орнаментом и сюжетный изразец. Об этом в воскресенье, 6 апреля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Так, уникальная двусторонняя печатка была обнаружена у церкви Ильи Пророка Обыденного. Артефакт сделан из цветного металла, с одной стороны изображен лев, с другой — воин с мечом и кинжалом в руках, отмечает агентство городских новостей «Москва». В средние века это были популярные символы доблести и власти. Обычно воин изображался только в профиль или в полный рост, а на найденной печатке он изображен по пояс. Столичным археологам предстоит большая научная работа по исследованию находки.

В районе Обыденских пер. обнаружена интереснейшая накладка цветного металла XVII века с хорошо сохранившемся изображением льва. В то время их широко использовали для декорирования сумы или пояса.

На территории Чижевского подворья нашли московский сюжетный изразец XVIII века. Такие плитки создавались как под влиянием древнерусских терракотовых изразцов, так и имитировали голландскую манеру: на белом фоне изображались голубой росписью библейские, жанровые сцены и животные. Все находки будут переданы в Музейный фонд России в составе коллекций, сообщает РИАМО.

Столичные археологи за последние 14 лет обнаружили более 120 тыс. артефактов. За пять лет в Музейный фонд отправлено больше 47 тыс. старинных предметов, уточняет «Москва 24».

В декабре на территории Чижевского подворья в Москве завершились раскопки. Археологи обнаружили более шести тысяч древностей, отмечает 360.ru.

В октябре в Москве в ходе раскопок в 4-м Крутицком переулке археологи обнаружили фрагмент костяного циркуля конца XVIII — начала XIX века. Подобных артефактов ранее на территории столицы специалисты не находили, отмечает ИА Регнум.