В Абу-Даби встретились главы МИД Израиля и ОАЭ

Глава внешнеполитического ведомства Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян в воскресенье, 6 апреля, провел в Абу-Даби переговоры с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром.

«Шейх Абдулла приветствовал Саара и обсудил развивающиеся двусторонние отношения между двумя странами. На встрече также обсуждались последние региональные события и их последствия, в частности обострение гуманитарного кризиса в секторе Газа», — говорится в материале агентства WAM.

Стороны обсудили региональные и международные усилия по возобновлению соглашения о перемирии, достижению прекращения огня и освобождению заложников.

Глава МИД арабской страны подтвердил поддержку ОАЭ всех дипломатических усилий, направленных на защиту мирных жителей и усиление реагирования на гуманитарный кризис в секторе Газа.

«Он подтвердил давнюю братскую и историческую позицию ОАЭ в поддержку палестинского народа, подчеркнув непоколебимую приверженность страны поддержке палестинского народа и его права на самоопределение», — пишет агентство.

5 апреля телеканал Al Jazeera сообщил о 34 погибших за сутки в Газе от атак Израиля. Днем ранее ООН обвинила Израиль в убийстве 15 врачей и спасателей в Газе. Уточняется, что погибшие медработники впоследствии были похоронены в братской могиле на юге Газы. При этом тело одного из врачей было найдено со связанными руками.

ЦАХАЛ возобновила военные операции против палестинского движения в Газе 18 марта. Пресс-служба министерства здравоохранения Газы 28 марта сообщила, что с тех пор в результате возобновленных атак на палестинский анклав погибло более 890 человек, еще свыше 1980 пострадали.