В Курганской области двое мужчин вернулись в горящий дом за вещами и погибли
В городе Щучье Курганской области двое мужчин погибли в результате пожара, надышавшись угарным газом при возвращении в горящий дом за ценными вещами. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщило Главное управление (ГУ) МЧС РФ по региону.
«В курганском городе Щучье произошел пожар в частном доме. Мужчины вывели на улицу хозяйку и вернулись забрать документы, ценные вещи», — говорится в публикации ведомства в Telegram.
Впоследствии пожарные при тушении пожара обнаружили тела 68-летнего отца и 43-летнего сына. Женщину госпитализировали.
Уточняется, что возгорание на площади 7 кв. м устранили восемь специалистов и две единицы техники МЧС России.
По предварительным данным, огонь вспыхнул в результате короткого замыкания телевизора.
В МЧС РФ напомнили, что пять вдохов угарного газа при пожаре могут привести к смерти.
Накануне, 6 апреля, сообщалось, что сразу три частных дома сгорели в Мурино Ленинградской области. Предварительно, причиной возгорания могло послужить короткое замыкание в одном из зданий.