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В Курганской области двое мужчин вернулись в горящий дом за вещами и погибли

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Фото: МЧС РФ
dzen
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В городе Щучье Курганской области двое мужчин погибли в результате пожара, надышавшись угарным газом при возвращении в горящий дом за ценными вещами. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщило Главное управление (ГУ) МЧС РФ по региону.

«В курганском городе Щучье произошел пожар в частном доме. Мужчины вывели на улицу хозяйку и вернулись забрать документы, ценные вещи», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

Впоследствии пожарные при тушении пожара обнаружили тела 68-летнего отца и 43-летнего сына. Женщину госпитализировали.

Уточняется, что возгорание на площади 7 кв. м устранили восемь специалистов и две единицы техники МЧС России.

По предварительным данным, огонь вспыхнул в результате короткого замыкания телевизора.

В МЧС РФ напомнили, что пять вдохов угарного газа при пожаре могут привести к смерти.

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Причиной масштабного пожара мог стать взрыв газового баллона

Накануне, 6 апреля, сообщалось, что сразу три частных дома сгорели в Мурино Ленинградской области. Предварительно, причиной возгорания могло послужить короткое замыкание в одном из зданий.

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