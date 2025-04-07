Трамвай Tatra T3SU отреставрировали в Музее транспорта Москвы

В Музее транспорта в Москве отреставрировали трамвай Tatra T3SU. Об этом в воскресенье, 6 апреля, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, Tatra T3SU — высокопольный, четырехосный трамвайный вагон, выпускавшийся в Чехословакии с 1976 по 1987 годы. В СССР было поставлено 11 тыс. 368 вагонов, что стало крупнейшей в мире серией трамваев, которая были проданы в одну страну. Это был один из самых узнаваемых трамваев в СССР.

Реставрацию успели завершить к 126-летней годовщине начала трамвайного движения в столице.

«После открытия постоянной экспозиции Музея на ул. Новорязанская вагон станет частью экспозиции первого этажа», — приводит слова Ликсутова агентство городских новостей «Москва».

Вагон Tatra T3SU №5993 поступил в столицу в 1987 году в рамках последней крупной поставки этой модели в Советский Союз. Свой последний рейс он совершил в 2009 году, затем несколько лет буксировал музейные вагоны, после чего сам превратился в экспонат музея ретротехники. Облик пассажирского вагона ему вернули в 2018 году, его восстановили в том виде, в каком он ходил в начале 1990-х годов.

Директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко отметила, что трамвай Tatra T3SU является символом целой эпохи в истории столичного транспорта, сообщает «Москва 24».

24 марта после масштабной реставрации, занявшей свыше полутора лет, в коллекцию Музея транспорта Москвы вернулся уникальный экземпляр — сильно поврежденное такси ГАЗ-М20А. Это первый послевоенный таксомотор, запущенный в серийное производство, отмечает РИАМО.

19 марта столичный Музей транспорта принял на хранение прототип первого беспилотного автобуса «Матрешка. Он рассчитан на перевозку восьми пассажиров. Экспериментальный образец станет одним из 53 экспонатов постоянной экспозиции, сообщает 360.ru.

23 февраля Ликсутов рассказал, что в Музее транспорта Москвы завершили восстановление автомобиля ГАЗ-51П 1972 года выпуска. Это единственный отреставрированный экземпляр подобного седельного тягача, пишет RT.

9 февраля Максим Ликсутов сообщил, что в 2025 году в Музее транспорта Москвы отремонтируют больше 40 экспонатов. С 2020 года Музей транспорта Москвы отреставрировал и восстановил 35 знаковых для столицы транспортных средств и 76 артефактов, отмечает ИА Регнум.