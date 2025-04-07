Мать Овечкина рассказала о напутствии сыну перед игрой с «Нью-Йорк Айлендерс»

Татьяна Овечкина, мать российского игрока «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, пожелала сыну удачи перед матчем с командой «Нью-Йорк Айлендерс», в ходе которой он забил 895-ю шайбу и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Об этом 6 апреля она рассказала в беседе с обозревателем «Спорт-Экспресс» Игорем Рабинером.

«Как всегда за эти 20 лет — за три часа до игры пожелала удачи, и всё получилось», — заявила женщина.

Также она выразила благодарность владельцу «Вашингтон Кэпиталз» за заключение долгосрочного контракта с сыном и за веру в него.

По словам Татьяны Овечкиной, Александра любят его товарищи по команде, и она счастлива благодаря его успехам в карьере.

Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

Телеканалы холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ) и исполнитель, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравили Овечкина с мировым рекордом клипом на его любимую песню из репертуара музыкального коллектива.