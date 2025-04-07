Овечкин рассказал о поддержке со всей России после рекорда по забитым шайбам НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин рассказал, что после установки нового рекорда пот забитым шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) чувствовал поддержку всей России. Об этом 6 апреля игрок рассказал в интервью после матча.

«Конечно, чувствовал. Столько сообщений, столько посланий и от друзей, от родных, от близких. Конечно, чувствовалось, что вся страна переживает, вся страна болеет. Огромное спасибо всем», — заявил спортсмен в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Овечкин также сообщил, что его прыжок на лед после забитой шайбы не был заранее запланирован и получился случайно из-за того, что хоккеист споткнулся.

После игры та самая 895-я шайба будет отправлена в музей.

«Главное, что это все закончилось, и сейчас мы спокойно будем готовиться к плей-оффу», — заключил Александр Овечкин.

Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

Телеканалы холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ) и исполнитель, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравили Овечкина с мировым рекордом клипом на его любимую песню из репертуара музыкального коллектива.