Мероприятия к 80-летию Победы пройдут в ОЭЗ «Технополис Москва»

В особой экономической зоне «Технополис Москва» подготовили специальные мероприятия к 80-летию Победы. Об этом в воскресенье, 6 апреля, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, День Победы — праздник, объединяющий всю страну. Участие в мероприятиях, которые пройдут в «Технополисе Москва», смогут принять все горожане. Например, на площадке «Печатники» уже открылась фотовыставка «Битва за Москву», сообщает агентство городских новостей «Москва». Заканчивается подготовка еще ряда экспозиций.

Отмечается, что тематические фотозоны обустроят в производственных пространствах, на видеоэкранах в общественных местах можно будет увидеть картины художников о войне, а также фильмы о событиях 1941-1945 годов, уточняет сайт kp.ru.

Также стартовал прием заявок на участие в акциях «Трудовая вахта» и «Бессмертный полк», пишет «Москва 24». Событийный план также включает в себя проведение спортивного марафона «Память поколений» с участием работников предприятий ОЭЗ «Технополис Москва», жителей района Печатники и приглашенных спортсменов. Кроме этого, в городе проведут турнир по военно-прикладным видам спорта, конкурсы чтецов и исполнения песен, другие семейные мероприятия, сообщает 360.ru.

26 марта прошла презентация флагманского просветительского проекта «Мы победили!», приуроченного к 80-летию разгрома фашизма в Великой Отечественной войне, отмечает НСН.