Семь человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Москве
В результате столкновение двух пассажирских автобусов в Москве семь человек получили различные травмы. Об этом вечером 6 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.
«По предварительным данным, сегодня в 22:05 на ул. Грина в районе дома №18 произошло столкновение двух пассажирских автобусов. В результате дорожного происшествия семь человек получили травмы различной степени тяжести», — сообщили в ведомстве.
Всем пострадавшим в настоящее время оказывается медицинская помощь. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают детали и обстоятельства происшествия.
Ранее в тот же день в Москве на внутренней стороне 60-го км МКАД столкнулись семь автомобилей. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.