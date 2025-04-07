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В ЦАХАЛ сообщили об ответных ударах по ракетным установкам в секторе Газа

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье, 6 апреля, заявила, что нанесла удары по ракетным пусковым установкам в секторе Газа, из которых ранее военное крыло палестинского движения ХАМАС — бригады «Аль-Кассам» обстреляли израильский город Ашдод.

«ЦАХАЛ нанес удар по ракетной установке в секторе Газа, из которой сегодня были выпущены снаряды в сторону израильской территории», — говорится в сообщении в Telegram-канале армии.

Там добавили, что ЦАХАЛ будет продолжать действовать, чтобы устранить любую угрозу для израильского гражданского населения.

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Ранее в этот день в ЦАХАЛ сообщили об успешном перехвате большинства выпущенных из Газы ракет. Снаряды были выпущены вскоре после сирены, прозвучавшей около 21:00 мск.

3 апреля телеканал Al Jazeera сообщил, что в результате атаки Армии обороны Израиля на ставшую убежищем школу в Газе погибли по меньшей мере 25 человек. Еще около 100 палестинцев было ранено.

ЦАХАЛ возобновила военные операции против палестинского движения в Газе 18 марта. Пресс-служба министерства здравоохранения Газы 28 марта сообщила, что с тех пор в результате возобновленных атак на палестинский анклав погибло более 890 человек, еще свыше 1980 пострадало.

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