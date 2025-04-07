В Госдуме предложили присвоить имя Овечкина стадиону, улице или скверу
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвать в честь хоккеиста Александра Овечкина стадион, сквер или улицу. Об этом депутат рассказал в беседе с «Известиями» в воскресенье, 6 апреля.
«С точки зрения продвижения спорта, Александр достоин, чтобы в его честь назвали один из стадионов, сквер, в том районе, где он жил. Надеюсь на то, что инициатива будет поддержана», — сказал Свищев.
Он заявил, что 895 шайб, которые уже забил Овечкин, станут ориентиром для будущих поколений хоккеистов. При этом депутат считает, что рекорд спортсмена вряд ли «когда-нибудь смогут побить».
«Его везде ждут, он всенародный любимец», — заключил Свищев.
Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.
Телеканалы холдинга «Национальная Медиа Группа» (НМГ) и исполнитель, лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков поздравили Овечкина с мировым рекордом клипом на его любимую песню из репертуара музыкального коллектива.