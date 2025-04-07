Ефрейтор Скрынников уничтожил дрон ВСУ в зоне СВО
Ефрейтор Юрий Скрынников в составе расчета самоходной артиллерийской установки выполнял задачи по поражению укрепленных позиций и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны России в понедельник, 7 апреля, сообщило о подвигах российских военнослужащих, совершенных в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
В ходе воздушной разведки при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА), Скрынников обнаружил опорный пункт противника, а также места скопления военной техники. Ефрейтор вовремя передал координаты целей в штаб, что позволило российским артиллеристам оперативно нанести удары по целям.
Также в ходе воздушного наблюдения Скрынников заметил, что к одному из российских орудий приближаются сразу три FPV-дрона ВСУ. Наведясь на цели из стрелкового оружия, ефрейтор уничтожил их одну за другой.
Также в Минобороны отметили мужественные и самоотверженные действия гвардии младшего сержанта Александра Плюснина, который обнаружил диверсионно-разведывательную группу врага, скрытно перемещавшуюся в направлении российских войск. Плюснин оперативно доложил командованию координаты местонахождения противника, после чего вступил в бой. Под непрекращающимся обстрелом врага российский военнослужащий продолжал вести прицельный огонь из стрелкового оружия, пока противник не отступил.
Ранее, 6 апреля, в Монобороны РФ сообщали, что сержант Вячеслав Перевозчиков оборудовал минно-взрывные заграждения на одном из вероятных направлений наступления ВСУ.