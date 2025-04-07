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Оперативный штаб сообщил о выбросах пальмового масла на побережье Анапы

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Фото: t.me/novorosstoday
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На побережье Черного моря у берегов города Анапа зафиксирован выброс вещества, которое предварительно идентифицировано как пальмовое масло. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба оперативного штаба региона в Telegram-канале.

«Местами на береговой линии Бугазской косы между ст. Благовещенской (Анапа) и п. Волна (Темрюкский район) 5 и 6 апреля обнаружены выбросы вещества белого цвета на участке берега протяженностью примерно в 10 км», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что основная часть выбросов произошла в субботу, 5 апреля. А днем спустя «их практически не было».

Согласно предварительному анализу специалистов, этим веществом является пальмовое масло.

«Сотрудниками природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора взяты необходимые пробы для точного установления, что это за вещество, и выяснения источника его происхождения», — заключили в оперативном штабе.

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12 марта на береговой линии Анапы обнаружили новые выбросы мазута из-за потепления. Отмечается, что специальные службы контролируют ситуацию на участках береговой линии города. Кроме того, для вывоза загрязненного песка и грунта задействовано около 1,7 тыс. человек, среди которых команды муниципалитетов, а также сотрудники МЧС и волонтеры.

Ранее, 9 марта, на береговой линии Анапы обнаружили новые выбросы мазута. Уточнялось, что незначительное количество нефтепродуктов было зафиксировано между селом Витязево и станицей Благовещенской.

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