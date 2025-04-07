В кабмине рассмотрят законопроект о блокировке фальсификата на кассах

В правительстве рассмотрят законопроект зампреда комитета Госдумы по защите конкуренции, представителя фракции «Единая Россия» Сергея Лисовского об автоматической блокировке фальсифицированного товара на кассах. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе вице-премьера кабмина, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Там добавили, что обращение депутата поступило и будет рассмотрено в установленном порядке.

«В России создана глобальная система контроля за качеством товаров, которая с помощью маркировки позволяет мгновенно по всей стране блокировать ту или иную фальсифицированную продукцию. Но пока даже если Роспотребнадзор выявил опасную для здоровья продукцию, он должен сначала вынести производителю предупреждение, дать время на исправление», — пояснил Лисовский.

По его словам, за это время принятия решений такой некачественный товар может быть уже реализован потребителю.

19 марта в Россельхознадзоре назвали магазины «Светофор» площадкой для сбыта фальсификата. В настоящее время сотрудники территориального управления продолжают мониторить продажу товаров животного происхождения в супермаркетах «Светофор». По информации ведомства, все небезопасные продукты были утилизированы. Кроме того, были инициированы административные дела и выданы предупреждения о недопустимости нарушений установленных норм.