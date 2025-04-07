Агент Овечкина назвал его снайперский рекорд великим достижением

Установление мирового снайперского рекорда российским нападающим хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным — это великое достижение для всего мирового спорта. Об этом в воскресенье, 6 апреля, сообщил агент спортсмена Глеб Чистяков.

«Я думаю, что это великое достижение для всего мирового спорта. Не только для любителей хоккея. Поистине, исторический день. <…> Я считаю, что Сашина любовь к хоккею, его поразительное трудолюбие на протяжении всех этих лет сделали его этим великим спортсменом», — сказал он в беседе с «Известиями».

Также агент спортсмена уточнил, что у Овечкина еще год контракта с «Вашингтон Кэпиталз».

Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

Телеканалы холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ) и исполнитель, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравили Овечкина с мировым рекордом клипом на его любимую песню из репертуара музыкального коллектива.