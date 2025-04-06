Армия Ирана приведена в состояние повышенной готовности после угроз Трампа

Армия Исламской Республики Иран (ИРИ) приведена в состояние повышенной боевой готовности по указу верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи после угроз президента США Дональда Трампа о военных действиях против Тегерана. Об этом в воскресенье, 6 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что таким образом правительство ИРИ ведет непрямые переговоры с Соединенными Штатами.

«Верховный лидер аятолла Али Хаменеи привел Вооруженные силы Ирана в состояние повышенной готовности», — следует из публикации.

Кроме того, Хаменеи рассказал, что предупредил страны Ближнего Востока о том, что их поддержка атак США будет рассматриваться как враждебный акт.

«[Такой акт] будет иметь серьезные последствия для них», — подчеркнул верховный лидер ИРИ.

Ранее в этот день член однопалатного парламента Ирана Мохаммад Касим Османи заявил, что республика должна начать стремительное движение к созданию ядерного оружия, чтобы иметь возможность вести переговоры с США на равных условиях. По его словам, избегать военного конфликта разумно и логично, но «мировая надменность не оставила Ирану другого пути».

3 апреля эксперт Института Ближнего Востока, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов в беседе с «Известиям» рассказал, что угрозы американского лидера о бомбардировках Ирана реальны. Однако сообщения о том, что эта страна прекратит свое существование, — пропагандистские.