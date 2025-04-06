Стали известны подробности убийства двухлетнего внука своим дедушкой в Москве
Мужчина, обвиняемый в убийстве своего внука 2023 года рождения, наносил ему множественные удары руками, находясь в состоянии алкогольного опьянения. О деталях инцидента 6 апреля рассказала пресс-служба прокуратуры города Москвы в Telegram-канале.
«Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, <...> нанес малолетнему внуку множественные удары руками в область головы, туловища, конечностей, после чего неоднократно ударил ребенка головой и туловищем о стену и пол», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что преступление было совершено в квартире жилого дома на улице Твардовского.
О нападении пенсионера на бабушку с годовалым ребенком на руках 5 апреля сообщил источник «Известий». Сообщалось, что на месте происшествия работали бригады скорой помощи.
6 апреля прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).