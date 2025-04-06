Посольство РФ в Канаде поздравило Овечкина с 895-й шайбой в НХЛ
Российское посольство в Канаде 6 апреля поздравило российского нападающего, капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с установлением мирового рекорда по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Посольство поздравляет! Россия гордится! Настоящий герой хоккея!», — следует из публикации ведомства в Telegram.
Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.
Телеканалы холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ) и исполнитель, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравили Овечкина с мировым рекордом клипом на его любимую песню из репертуара музыкального коллектива.