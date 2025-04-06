СКА проиграл Динамо и впервые за 15 лет вылетел из Кубка Гагарина
Петербургский СКА проиграл московскому «Динамо» и впервые за 15 лет покинул на первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубок Гагарина. Матч состоялся в воскресенье, 6 апреля, в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 5:2.
У победителей отметились Максим Джиошвили на 25-й и 60-й минутах матча, Максим Комтуа (42), Кирилл Адамчук (43) и Никита Гусев (46), уточняет «Спорт-Экспресс».
У СКА два гола забил Валентин Зыков на 27-й и 29-й минутах.
Накануне «Динамо Минск» обыграл московский ЦСКА в серии плей-офф со счетом 4:2 и впервые в своей истории вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. Заключительный матч противостояния прошел в белорусской столице и завершился с результатом 6:2 в пользу хозяев.