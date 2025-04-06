В ЦАХАЛ сообщили об успешном перехвате большинства выпущенных из Газы ракет
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье, 6 апреля, сообщила об успешном перехвате большинства ракет, выпущенных со стороны сектора Газа.
«После сирены, прозвучавшей в 21.01-21.02 [мск] в районе Лахиша, было обнаружено около десяти снарядов, пересекающих израильскую территорию со стороны сектора Газа. Большинство из них были успешно перехвачены», — говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» ранее сообщали об обстреле израильского города Ашдод.
3 апреля телеканал Al Jazeera сообщил, что в результате атаки Армии обороны Израиля на ставшую убежищем школу в Газе погибли по меньшей мере 25 человек. Еще около 100 палестинцев было ранено.
ЦАХАЛ возобновила военные операции против палестинского движения в Газе 18 марта. Пресс-служба министерства здравоохранения Газы 28 марта сообщила, что с тех пор в результате возобновленных атак на палестинский анклав погибло более 890 человек, еще свыше 1980 пострадало.