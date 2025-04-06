НХЛ обновила логотипы в соцсетях в честь Александра Овечкина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) поместила российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на логотипы в своих социальных сетях.
На логотипе теперь изображен российский хоккеист, празднующий рекорд по заброшенным шайбам, а над ним надпись «Лидер по забитым голам в НХЛ за всё время».
Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола. Он забросил шайбу в ворота соотечественника, выступающего за команду соперников, Ильи Сорокина. Так, Овечкин возглавил рейтинг самых метких снайперов лиги.
Телеканалы холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ) и исполнитель, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравили Овечкина с мировым рекордом клипом на его любимую песню из репертуара музыкального коллектива.