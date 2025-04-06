Фетисов поздравил Александра Овечкина с установлением снайперского рекорда НХЛ
Депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в беседе с «Известиями» 6 апреля поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, побившего рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Великий рекорд в истории не только отечественного, но и мирового спорта. Можно гордиться, поздравить Сашу», — сказал Фетисов.
Также, по словам Фетисова, «в этом возрасте забить 42 гола — это достижение».
«Еще хочу поздравить маму Овечкина Татьяну Николаевну, олимпийскую чемпионку, воспитала классного спортсмена, мужика», — сказал Фетисов.
Хоккеист Данис Зарипов, в свою очередь, в беседе с «Известиями» отметил, что Овечкин стремится быть первым не только на льду. По мнению спортсмена, у него хорошее чувство юмора, а «за словом в карман не лезет».
Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола. Он забросил шайбу в ворота соотечественника, выступающего за команду соперников, Ильи Сорокина. Так, Овечкин возглавил рейтинг самых метких снайперов лиги.
Телеканалы холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ) и исполнитель, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравили Овечкина с мировым рекордом клипом на его любимую песню из репертуара музыкального коллектива.