Овечкин поблагодарил команду и семью после установления снайперского рекорда НХЛ
Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после установления рекорда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в регулярных сезонах 6 апреля поблагодарил товарищей по команде и семью за поддержку на пути к достижению.
Хоккеист подчеркнул, что всегда считал хоккей командной игрой, и отметил вклад партнеров в свой исторический рекорд.
«Без моих парней, всей организации, фанатов, тренеров <…> я бы не стоял здесь. <…> Ребята, огромное вам спасибо, я очень вас люблю! <...> И самое важное, моей маме, моей семье, моей прекрасной жене, моему тестю, моим замечательным детям — спасибо вам, я так вас люблю!» — сказал Овечкин на церемонии в свою честь.
Также хоккеист отметил вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Илью Сорокина, которому и забросил рекордную шайбу.
«И наконец, все фанаты, со всего мира, россияне — мы сделали это, парни!» — добавил форвард.
Овечкин забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ ранее в тот же вечер. Тем самым он побил рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.
Телеканалы холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ) и исполнитель, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравили Овечкина с мировым рекордом клипом на его любимую песню из репертуара музыкального коллектива.