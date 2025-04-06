Китайские ученые предупредили о риске новых землетрясений в Азии
Китайские ученые незадолго до землетрясения в Мьянме опубликовали исследование, в котором заявили о повышении риска сильных землетрясений в Китае и соседних регионах. Об этом 6 апреля сообщила газета South Chima Morning Post.
Статья вышла в научном журнале Journal of Geodesy and Geodynamics 20 марта. В рамках исследования команда во главе со старшим инженером Пекинского сейсмологического агентства Чжу Хунбином проанализировала сейсмические данные из Китая и других регионов Азии за период с 1879 года по настоящее время.
Ученые выделили на этих территориях шесть периодов высокой сейсмической активности, и сейчас Азия может вступать в новый подобный промежуток.
«Сейсмологи предсказали, что землетрясение 28 марта [в Мьянме] будет не последним таким инцидентом. Их исследование показывает, что сейчас существует повышенный риск катастрофических землетрясений в Китае и соседних регионах», — говорится в статье SCMP.
28 марта в Мьянме произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай. При стихийном бедствии в республике погибли 3564 человека, еще 5012 были ранены.
На следующий день, 29 марта, в Мьянму для оказания помощи приехало свыше 100 российских спасателей. Так, в Мандалае сотрудники МЧС РФ вместе с коллегами из Китая вытащили из-под завалов женщину, которая пролежала там более двух суток.