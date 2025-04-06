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Боевики ВСУ использовали храм в Курской области как опорный пункт

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Фото: Министерство обороны РФ
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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали храм святого Архангела Михаила Курской области как опорный пункт. Об этом 6 апреля сообщается в Минобороны России.

«Боевики киевского режима превратили храм в боевую позицию. Напротив алтаря устроили склад боеприпасов, а прямо из ворот запускали FPV-дроны», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Настоятель храма протоиерей Александр уточнил, боевики ВСУ запускали беспилотники (БПЛА) и по мирным жителям, и по военнослужащим прямо с территории храма.

«Храмы использовали в самом таком неблагоприятном намерении и направлении», — уточнил настоятель.

По данным Минобороны, убегая, боевики ВСУ похитили несколько древних икон, однако большинство святынь удалось спасти. Церковные реликвии уже отправили на реставрацию.

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Ранее, 24 марта, сообщалось, что по факту обстрела Свято-Троицкого храма, расположенного в городе Судже Курской области, возбудили уголовное дело. Здание является объектом культурного наследия. Из-за обстрела храм поврежден и частично разрушен.

В тот же день «Известия» публиковали кадры, где слышно колокольный звон, который раздался над Суджей впервые после ее освобождения. В каждый из колоколов Свято-Троицкого храма позвонил боец теробороны с позывным Деснай.

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