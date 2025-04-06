Боевики ВСУ использовали храм в Курской области как опорный пункт
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали храм святого Архангела Михаила Курской области как опорный пункт. Об этом 6 апреля сообщается в Минобороны России.
«Боевики киевского режима превратили храм в боевую позицию. Напротив алтаря устроили склад боеприпасов, а прямо из ворот запускали FPV-дроны», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Настоятель храма протоиерей Александр уточнил, боевики ВСУ запускали беспилотники (БПЛА) и по мирным жителям, и по военнослужащим прямо с территории храма.
«Храмы использовали в самом таком неблагоприятном намерении и направлении», — уточнил настоятель.
По данным Минобороны, убегая, боевики ВСУ похитили несколько древних икон, однако большинство святынь удалось спасти. Церковные реликвии уже отправили на реставрацию.
Ранее, 24 марта, сообщалось, что по факту обстрела Свято-Троицкого храма, расположенного в городе Судже Курской области, возбудили уголовное дело. Здание является объектом культурного наследия. Из-за обстрела храм поврежден и частично разрушен.
В тот же день «Известия» публиковали кадры, где слышно колокольный звон, который раздался над Суджей впервые после ее освобождения. В каждый из колоколов Свято-Троицкого храма позвонил боец теробороны с позывным Деснай.