В Подмосковье грузовой поезд столкнулся с выехавшей на переезд фурой
В Московской области грузовой поезд столкнулся с выехавшей на переезд фурой. Об этом 6 апреля сообщила Московская железная дорога (МЖД).
Инцидент произошел в 18:05 на перегоне Усады Окружные – Детково Большого кольца МЖД.
«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате произошел сход локомотива», — указано в Telegram-канале железнодорожного оператора.
Предварительно, пострадавших при столкновении не было, угрозы для местной экологии также нет. На место происшествия были отправлены два восстановительных поезда, движение других составов временно приостановлено до завершения ремонтных работ.
Днем ранее в Ленинском районе Барнаула поезд столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП схода с пути вагонов не произошло, кроме того, не были допущены задержки в движении поездов. После инцидента были организованы надзорные мероприятия для проверки соблюдения законодательства о безопасности движения.