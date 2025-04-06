Болельщики «Вашингтона» назвали Овечкина величайшим игроком всех времен
Болельщики хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз», ожидающие матча против «Нью-Йорк Айлендерс», 6 апреля назвали российского нападающего Александра Овечкина одним из величайших игроков за все времена.
«Мы просто любим команду, а Овечкин — звездный игрок, он один из величайших игроков всех времен», — сказал болельщик.
Также фанаты отметили, что сегодняшний матч — «хорошая возможность» увидеть, как Овечкин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки.
«Да-да, сегодня будет рекорд! Я думаю, Овечкин сделает это», — заключил один из болельщиков.
Накануне Овечкин забросил свою 894-ю шайбу в матче против ХК «Чикаго» регулярного чемпионата НХЛ, повторив снайперский рекорд Гретцки. Канадский хоккеист лично поздравил российского игрока с событием. После матча спортсмены также сделали совместное фото в раздевалке.
Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский в беседе с «Известиями» 5 апреля назвал успех Овечкина достижением мирового хоккея. По его словам, россиянин своим успехом доказывает превосходство и то, что ему нет равных.