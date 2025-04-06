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Овечкин вышел на разминку перед матчем с «Нью-Йорк Айлендерс»

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Фото: REUTERS/Geoff Burke
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Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на разминку перед матчем с «Нью-Йорк Айлендерс», на котором может установить новый снайперский рекорд НХЛ.

Перед матчем остается немного времени. Данная игра особенно важна для Овечкина и истории хоккея, поскольку на ней ему предстоит побить рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

В предматчевом интервью Овечкин поделился своими эмоциями перед матчем.

«Это весело. Как я и говорил, я наслаждаюсь моментом. К этому много внимания, но ты просто выходишь и играешь в хоккей», —сказал Овечкин.

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Накануне Овечкин забросил свою 894-ю шайбу в матче против ХК «Чикаго» регулярного чемпионата НХЛ, повторив снайперский рекорд Гретцки. Канадский хоккеист лично поздравил российского игрока с событием. После матча спортсмены также сделали совместное фото в раздевалке.

Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский в беседе с «Известиями» 5 апреля назвал успех Овечкина достижением мирового хоккея. По его словам, россиянин своим успехом доказывает превосходство и то, что ему нет равных.

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