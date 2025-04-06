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Около 10 тыс. человек вышли на митинг в поддержку Ле Пен в Париже

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Около 10 тыс. человек приняли участие в митинге в поддержку лидера парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на площади Вобан в Париже. Об этом 6 апреля сообщает издание Libération.

«Партия «Национальное объединение» собирает свои силы в это воскресенье, 6 апреля, в Париже после осуждения Марин Ле Пен», — говорится в материале.

Параллельно в столице состоялась и встречная акция, порядка 15 тыс. человек, представляющих левые движения, собрались на площади Республики. Они выступили против возможного смягчения уголовного преследования Ле Пен.

«Около 15 тыс. человек приняли участие в демонстрации, объединяющей различные левые силы, в это воскресенье в Париже», — указывает BFMTV.

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31 марта суд в Париже признал Ле Пен виновной в хищении средств Европарламента по делу о создании фиктивных рабочих мест, приговорив ее к четырем годам лишения свободы, два из которых — условно, а остальные два года — домашний арест с ношением электронного браслета. Помимо этого, она также лишилась права на участие в президентских выборах 2027 года. Также власти Франции 1 апреля начали новое расследование в отношении Марин Ле Пен из-за угроз в адрес судей.

4 апреля президент США Дональд Трамп назвал приговор Марин Ле Пен охотой на ведьм. Американский лидер подчеркнул, что лично не знаком с Ле Пен, но ценит ее работу, которую она осуществляла многие годы. Он указал на то, что арест негативно скажется на Франции и ее гражданах независимо от того, на чьей они стороне.

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