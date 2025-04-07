Семейные подряд: победы Анастасии и Карима Халили и конфуз Серохвостова

В Мурманске завершился шестой и последний этап Кубка Содружества по биатлону. В последний стартовый день мужчины и женщины преодолели масс-старты. Их триумфаторами стали россиянка Виктория Сливко и белорус Антон Смольский. Больше гонок в этом сезоне не планируется. Подробнее — в материале «Известий».

Опоздание и новый тип гонки

Этап стартовал со спринтов: перед гонками более запутанное турнирное положение было у женщин — Виктория Сливко шла лидером общего зачета Кубка Содружества, но Наталья Шевченко и Динара Смольская находились менее чем в 40 баллах позади. У мужчин положение было понятнее — белорус Антон Смольский имел отрыв в 200+ очков. Заняв седьмое место в гонке, он досрочно стал лучшим. При этом оставалась интрига в рейтинге СБР — там лидировали Даниил Серохвостов и Эдуард Латыпов.

Если женский спринт прошел без инцидентов — Динара Смольская с одним промахом обеспечила комфортное преимущество над Анастасией Халили и Анной Сола, прошедших три штрафных круга, — то мужской начался с конфуза. Серохвостов опоздал на материальный контроль перед стартом и практически лишил себя шансов на победу в рейтинге СБР, где за первое место полагается миллион рублей. Вылетел из борьбы и Латыпов — он отсутствовал по медицинским причинам.

«Приезжаю на матконтроль. Смотрю, что никого уже нет. Спрашиваю: «А где можно пройти?» Мне сказали: «Ты правила знаешь. Нельзя». Я говорю, что исключения же были у спортсменов на Кубке страны и Кубке Содружества. «Ты правила знаешь». И всё. Нужно проходить его за 10 минут до старта, а я пришел за девять. Мой косяк. Первый раз такое. Как-то некрасиво, что некоторых пускают, а некоторых нет», — объяснял Даниил в эфире «Матча».

Главную интригу шестого этапа готовил второй день: в субботу организаторы опробовали новый тип гонок — командный спринт. Дисциплина напоминает смешанную эстафету, но вместо пары мужчина–женщина бегут спортсмены одного пола. Кому-то подобный шоу-формат понравился, кто-то хочет видеть на его месте привычную после спринтов гонку преследования. Победили же Виктория Сливко и Тамара Дербушева у женщин, Антон Бабиков и Александр Логинов — у мужчин.

«Формат командного спринта очень интересный, и мне понравился. Он самый оптимальный и напоминает нам повторные тренировки, которые мы проводим в подготовительном периоде. Один спортсмен стреляет и передает другому. Получается хорошее скоростное время и небольшая пауза отдыха. Командный спринт получился зрелищным, актуальным, эмоциональным и непредсказуемым. Лидеры могут меняться после каждого огневого рубежа», — приводит слова тренера женской сборной России Андрея Падина «РБ Спорт».

Последний день — триумф семейства Халили

Перед последним днем оставалась интрига в женском общем зачете — Виктория Сливко могла лишиться лидерства в случае неудачного выступления. Конкурентки Смольская, Дербушева и Шевченко находились в опасной близости. Однако Виктория опередила соперниц — с двумя промахами финишировала четвертой, всего на 3,8 секунды отстав от пришедшей третьей Ирины Казакевич.

Настоящим триумфом последний день Кубка Содружества стал для семейства Халили — Анастасии и Карима. Оба уверенно выиграли свои гонки. Анастасия финишировала первой с отрывом 23,1 секунды от Виктории Метели.

«Конечно, я очень рада и счастлива, что сегодня в заключительной гонке сезона я выиграла и хорошо отработала как на дистанции, так и на рубеже. Мне показали первую стрельбу, у меня промах в молоко. Не знаю, наверное, это нервное. Очень счастлива, что я выиграла. Это моя восьмая победа в этом году. Второй рубеж лежа не показывали. Сказали: «Работай стоя, как умеешь». И оказывается, я умею работать два ноля стоя. Вчера натворила дел, сегодня исправилась. Очень приятно на такой ноте заканчивать и хочется уже быстрее начать летнюю подготовку к новому сезону. Исправлять ошибки, которые совершила в этом году», — сказала Анастасия в эфире «Матча».

Карим Халили заявил, что результат супруги вдохновил на победу и его. Он идеально отработал на огневых рубежах и на 10,4 секунды опередил Антона Бабикова. Третьим стал Евгений Сидоров — это его первый личный подиум на Кубке Содружества.

В общем зачете Кубка Содружества Халили остался вторым, зато вырвал победу в рейтинге СБР — судьба первого места решалась в последней гонке сезона. Серохвостов приехал лишь 22-м, для сохранения лидерства надо было финишировать в тройке. Обладателем призового миллиона стал Карим.

Кубок Содружества

Общий зачет

Женщины

1. Виктория Сливко (Россия) — 1804

2. Динара Смольская (Белоруссия) — 1765

3. Тамара Дербушева (Россия) — 1749

Мужчины

1. Антон Смольский (Белоруссия) — 1919

2. Карим Халили (Россия) — 1726

3. Антон Бабиков (Россия) — 1573