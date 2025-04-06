Один человек погиб при крушении спасательного вертолета в Японии
Над Японским морем в районе острова Цусима потерпел крушение спасательный вертолет, одна из его пассажирок погибла. Об этом 6 апреля сообщил телеканал NHK.
Связь с воздушным судном была потеряна в 13:43 (07:43 мск), примерно через час береговая охрана объявила о его исчезновении. После 17:00 (11:00 мск) вертолет обнаружили перевернувшимся в воде.
Всего на борту находились шесть человек. Погибшей было 86 лет, вертолет вез ее с Цусимы на лечение в город Фукуока. 68-летний родственник женщины, а также врач находятся в состоянии клинической смерти. Оставшиеся пассажиры были госпитализированы в сознании.
Ранее в тот же день в Южной Корее потерпел крушение вертолет, тушивший лесные пожары. Воздушное судно упало на гору в северо-западном районе Тэгу, пилот при этом погиб.