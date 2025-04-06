Зеленский призвал США организовать производство ЗРК Patriot на Украине

Производство зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot может быть организовано на территории Украины при наличии политической воли США. Об этом 6 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«ЗРК Patriot, которые сейчас просто находятся на хранении у партнеров, должны реально защищать жизнь. Также следует и в Европе, и в Америке гораздо активнее производить системы ПВО и ракеты к ним. Мы на Украине можем обеспечить такое производство и нуждаемся в соответствующих политических решениях», — сказал президент Украины в своем обращении в Telegram-канале.

Локализация производства и предоставление лицензий, по мнению Зеленского, помогут не только Украине, но и всем партнерам, желающим безопасности, а не войны.

Зеленский поручил министру обороны и министру иностранных дел активизировать контакты с партнерами по этому вопросу.

Ранее, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга пожаловался на острую нехватку ракет для американских систем Patriot. Он сообщил, что однажды ему позвонил командующий и сообщил, что для защиты одного из городов Украины нет ракет для Patriot. В ответ на эту проблему украинский лидер начал обращаться к США с просьбой не только предоставить ракеты, но и дать лицензию на их производство.