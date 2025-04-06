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Ликвидированы четыре очага ландшафтных пожаров в Дагестане

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Фото: МЧС РФ
dzen
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Ликвидированы четыре очага ландшафтных пожаров в Акушинском и Левашинском районах Дагестана. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

«На данный момент ликвидировано четыре очага. На одном из участков проведен встречный отжиг», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в тушении задействовано 123 человека. Сложность заключается в труднодоступности к возгоранию, что исключает использование специализированной техники.

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15 марта в Ахтынском районе Республики Дагестан начался пожар на склоне горы, расположенной в 2 км от населенного пункта Хрюг. Устранение возгорания осложняется из-за специфики местности и отсутствия возможности подъезда специализированной техники. Позже сообщили, что причиной ландшафтного пожара в Ахтынском районе могла стать человеческая ошибка.

18 марта стало известно, что площадь, по которой прошел огонь природного пожара, составила 22 га.

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