Ликвидированы четыре очага ландшафтных пожаров в Дагестане
Ликвидированы четыре очага ландшафтных пожаров в Акушинском и Левашинском районах Дагестана. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
«На данный момент ликвидировано четыре очага. На одном из участков проведен встречный отжиг», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в тушении задействовано 123 человека. Сложность заключается в труднодоступности к возгоранию, что исключает использование специализированной техники.
15 марта в Ахтынском районе Республики Дагестан начался пожар на склоне горы, расположенной в 2 км от населенного пункта Хрюг. Устранение возгорания осложняется из-за специфики местности и отсутствия возможности подъезда специализированной техники. Позже сообщили, что причиной ландшафтного пожара в Ахтынском районе могла стать человеческая ошибка.
18 марта стало известно, что площадь, по которой прошел огонь природного пожара, составила 22 га.