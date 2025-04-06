США не будут откладывать введение в действие пошлин
США не будут откладывать введение новых торговых пошлин, несмотря на желание ряда международных партнеров провести переговоры по этому вопросу. Об этом 6 апреля рассказал министр торговли США Говард Латник.
«Нет никакой отсрочки. Определенно они с нами на дни и недели, это очевидно» — заявил Латник в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Трамп возможность отложить введение пошлин в действие.
По его словам, президенту США Дональду Трампу «нужно перезагрузить мировую торговлю».
В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент заверил, что введение новых торговых ограничений не представляет риска для экономической стабильности страны. По его словам, администрация не считает, что пошлины приблизят рецессию.
«Я не вижу причин, по которым мы должны вписывать рецессию», — сказал Бессент в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос о том, приближают ли пошлины риск рецессии.
2 апреля Трамп объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Европы этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.
На фоне введенных импортных пошлин и политики Трампа в целом 5 апреля в Соединенных Штатах начались крупные акции протеста. По данным газеты The Guardian, возмущение в том числе вызвали продвижение в карьере предпринимателя и главы департамента государственной эффективности (DOGE) США Илона Маска, сокращение трат на здравоохранение, урезание мер по поддержке экологии и национальных парков.
Член американского конгресса от Демократической партии Эл Грин в свою очередь заявил о намерении инициировать процесс импичмента Трампа в течение 30 дней.