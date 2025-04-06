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Умерла народная артистка Украинской ССР Таисия Литвиненко
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Умерла народная артистка Украинской ССР Таисия Литвиненко

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Фото: РИА Новости
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Актриса театра и кино Таисия Литвиненко скончалась на 91-м году жизни. Об этом 6 апреля сообщила украинская актриса Римма Зюбина в социальной сети Facebook (принадлежит организации Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Вечная и светлая память! Таисия Иосифовна Литвиненко. Мои соболезнования семье!» — написала она.

Литвиненко работала во Львовском национальном академическом украинском драматическом театре. Сыграла множество ролей в театре и кино, ставила спектакли как режиссер, преподавала актерское мастерство в Львовском университете. В 1988 году ей было присвоено звание народной артистки Украинской ССР.

Известность Литвиненко принесли роли в картинах «Максим Перепелица», «Меланхолический вальс», «Любой ценой», «За двумя зайцами» и «Война на западном направлении».

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