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Reuters: Хаменеи привел ВС Ирана в состояние повышенной готовности

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал привести вооруженные силы исламской республики в повышенную боевую готовность. Об этом 6 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника.

Помимо этого, как рассказал источник, Иран направил п Ираку, Кувейту, Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), Турции и Бахрейну предупреждение о суровых последствиях в случае любой поддержки этими странами военных операций США против исламской республики. Тегеран будет расценивать такое поведение соседей по региону как акт враждебности.

При этом источник Reuters утверждает, что иранская сторона намерена вести опосредованные переговоры с Соединенный Штатами через Оман. По его словам, такие контакты могут начаться в скором времени.

«Непрямые переговоры дают шанс оценить серьезность [намерений] Вашингтона по достижению политического решения [конфликтных вопросов] с Ираном», — приводит слова чиновника агентство.

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Президент исламской республики Масуд Пезешкиан 5 апреля заявил, что Тегеран стремится к равноправному диалогу с другими странами и не приемлет сопряженных с угрозами попыток переговоров со стороны Вашингтона. Он также призвал иранский народ к единству, чтобы заставить противников государства задуматься о последствиях их выпадов в адрес страны.

Ранее, 2 апреля, сообщалось, что президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «исчезновением к сентябрю», если страна не согласится на ядерную сделку и не свернет свою программу. Американский лидер уже предупредил Тегеран, что отказ от заключения соглашения приведет к бомбардировкам исламской республики.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что угрозы нанесения ударов по ядерной энергетической инфраструктуре Ирана недопустимы, так как они могут привести к необратимым радиологическим и гуманитарным последствиям.

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