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В Москве госпитализировали школьника и его сестру после химических опытов

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В Москве 4 апреля госпитализировали восьмиклассника, проводившего дома химические опыты с огнетушителем, а также его младшую сестру. Об этом 6 апреля сообщил источник «Известий».

«Мальчик играл с огнетушителем, в результате чего произошел взрыв», — уточнил он.

Сейчас жизни подростка ничто не угрожает, у девочки подозревают острую нейросенсорную тугоухость. По данным источника, дети живут в пятиэтажном доме, эвакуация там не проводилась.

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В тот же день в Башкирии медики спасли двухлетнего ребенка, случайно проглотившего 26 магнитных шариков от конструктора. Во время игры мальчик начал подкашливать, при этом родители заметили пропажу нескольких магнитных шариков. После обследования брюшной полости врачи обнаружили инородные тела, которые позднее удалили специалисты республиканской детской больницы.

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