Роспотребнадзор временно запретил работу пищеблока гостиницы в Новой Москве

Управление Роспотребнадзора по городу Москве временно запретило работу пищеблока гостиницы Vnukovo Village Park Hotel & Spa из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка отеля была инициирована после появления информации о кишечной инфекции у одного из живших в комплексе детей.

«При осмотре пищеблока выявлены грубые многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. <...> Выявленные нарушения создают угрозу возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний», — указано на сайте московского управления Роспотребнадзора.

Запрет на деятельность пищеблока был введен 2 апреля и сохранится до решения суда. Сотрудники ведомства составили протокол по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), материалы дела были направлены в Щербинский районный суд столицы.

Ранее, 7 марта, Роспотребнадзор закрыл китайское кафе в Благовещенске после отравления пяти человек. Заведение не предоставило документы, подтверждающие качество и безопасность своей продукции, еда в нем не была маркирована, а мытье посуды и кухонного инвентаря проводилось без применения дезинфицирующих средств.